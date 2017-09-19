Первоначальный взнос вкладчики банка, участники программы «Нұрлы жер», могут накопить на депозите в Жилстройсбербанке.

Вкладчикам банка, вошедшим в пул покупателей квартир в рамках программы жилищного строительства «Нұрлы жер», возможна выдача предварительных жилищных займов при наличии накоплений в размере 30 % от договорной суммы.





При этом ставка вознаграждения по займам составит 5 %. Первоначальный взнос вкладчики банка, участники программы «Нұрлы жер», могут накопить на депозите в Жилстройсбербанке или внести его единовременно на счет ЖССБК при распределении жилья.





Как получить жилье через Жилстройсбербанк?





1) Открыть депозит в Жилстройсбербанке

2) Накопить необходимую договорную сумму

3) Участвовать в пулах покупателей

4) Получить жилье





Сколько стоит жилье по программе «Нұрлы жер»?





До 180 тыс. тг за м² - Астана, Алматы, Актау, Атырау





До 140 тыс. тг за м²- остальные регионы





Квартиры сдаются в чистовой отделке





Ипотека под 5 % годовых





Первоначальный взнос – 30 %





Примерный расчет:





Стоимость квартиры – 10 млн. тенге

Первоначальная сумма – 3 млн. тенге

Срок займа ЖССБК- 15 лет





- Ваша ежемесячная плата по займу – 57 тысяч тенге









Фото: sovetclub.ru



