Как получить жилье через Жилстройсбербанк?
19 сентября 2017, 14:48
Первоначальный взнос вкладчики банка, участники программы «Нұрлы жер», могут накопить на депозите в Жилстройсбербанке.
Вкладчикам банка, вошедшим в пул покупателей квартир в рамках программы жилищного строительства «Нұрлы жер», возможна выдача предварительных жилищных займов при наличии накоплений в размере 30 % от договорной суммы.
При этом ставка вознаграждения по займам составит 5 %. Первоначальный взнос вкладчики банка, участники программы «Нұрлы жер», могут накопить на депозите в Жилстройсбербанке или внести его единовременно на счет ЖССБК при распределении жилья.
Как получить жилье через Жилстройсбербанк?
1) Открыть депозит в Жилстройсбербанке
2) Накопить необходимую договорную сумму
3) Участвовать в пулах покупателей
4) Получить жилье
Сколько стоит жилье по программе «Нұрлы жер»?
До 180 тыс. тг за м² - Астана, Алматы, Актау, Атырау
До 140 тыс. тг за м²- остальные регионы
Квартиры сдаются в чистовой отделке
Ипотека под 5 % годовых
Первоначальный взнос – 30 %
Примерный расчет:
Стоимость квартиры – 10 млн. тенге
Первоначальная сумма – 3 млн. тенге
Срок займа ЖССБК- 15 лет
- Ваша ежемесячная плата по займу – 57 тысяч тенге
Фото: sovetclub.ru
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