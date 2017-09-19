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Как получить жилье через Жилстройсбербанк?

19 сентября 2017, 14:48

Первоначальный взнос вкладчики банка, участники программы «Нұрлы жер», могут накопить на депозите в Жилстройсбербанке.

Вкладчикам банка, вошедшим в пул покупателей квартир в рамках программы жилищного строительства «Нұрлы жер», возможна выдача предварительных жилищных займов при наличии накоплений в размере 30 % от договорной суммы.

При этом ставка вознаграждения по займам составит 5 %. Первоначальный взнос вкладчики банка, участники программы «Нұрлы жер», могут накопить на депозите в Жилстройсбербанке или внести его единовременно на счет ЖССБК при распределении жилья.

Как получить жилье через Жилстройсбербанк?

1) Открыть депозит в Жилстройсбербанке
2) Накопить необходимую договорную сумму
3) Участвовать в пулах покупателей
4) Получить жилье

Сколько стоит жилье по программе «Нұрлы жер»?

До 180 тыс. тг за м² - Астана, Алматы, Актау, Атырау

До 140 тыс. тг за м²- остальные регионы

Квартиры сдаются в чистовой отделке

Ипотека под 5 % годовых

Первоначальный взнос – 30 %

Примерный расчет:

Стоимость квартиры – 10 млн. тенге
Первоначальная сумма – 3 млн. тенге
Срок займа ЖССБК- 15 лет

- Ваша ежемесячная плата по займу – 57 тысяч тенге



Фото: sovetclub.ru


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