Кроссовер Nissan X-Trail превратили в такси
19 сентября 2017, 14:54
Автомобили популярного сегмента SUV не часто используются в качестве таксомоторов, но японская компания Nissan готова отчасти исправить эту оплошность.
Японский автогигант и известная компания INTAX предлагает заинтересованным клиентам модифицированный семиместный внедорожник Nissan X-Trail Taxi. В таком исполнении автомобиль получает уникальную окраску «слоновая кость», таксометр и радиооборудование.
Согласно коротенькому пресс-релизу, в оснащение такси Nissan X-Trail, помимо перечисленных аксессуаров, также входит «фишка». Причём за неё не взимается дополнительная плата. Автомобиль уже доступен у официальных дилеров японского бренда в Германии.
Такси-внедорожник Nissan X-Trail Taxi by INTAX доступен с двумя бензиновыми и двумя дизельными моторами объёмом 1,6 и 2,0 литра, мощность которых варьируется от 96 кВт (130,52 л.с.) до 130 кВт (176,75 л.с.).
Для такси также предусмотрен полный привод. Минимальная цена – от 25 440 евро.
Via livecars
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