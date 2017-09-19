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Кроссовер Nissan X-Trail превратили в такси

19 сентября 2017, 14:54

Автомобили популярного сегмента SUV не часто используются в качестве таксомоторов, но японская компания Nissan готова отчасти исправить эту оплошность.

Японский автогигант и известная компания INTAX предлагает заинтересованным клиентам модифицированный семиместный внедорожник Nissan X-Trail Taxi. В таком исполнении автомобиль получает уникальную окраску «слоновая кость», таксометр и радиооборудование.

Согласно коротенькому пресс-релизу, в оснащение такси Nissan X-Trail, помимо перечисленных аксессуаров, также входит «фишка». Причём за неё не взимается дополнительная плата. Автомобиль уже доступен у официальных дилеров японского бренда в Германии.



Такси-внедорожник Nissan X-Trail Taxi by INTAX доступен с двумя бензиновыми и двумя дизельными моторами объёмом 1,6 и 2,0 литра, мощность которых варьируется от 96 кВт (130,52 л.с.) до 130 кВт (176,75 л.с.).



Для такси также предусмотрен полный привод. Минимальная цена – от 25 440 евро.


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