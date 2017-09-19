Партийцы Карагандинской области провели встречу с сотрудниками сферы культуры по переходу на латиницу

Карагандинским городским филиалом партии «Нұр Отан» в Областной универсальной научной библиотеке им.Н.В.Гоголя организована встреча членов информационно-пропагандистской группы с сотрудниками данного учреждения.





Спикеры рассказали о значимости латинизации казахского алфавита. «Это важно для нашего государства. Ведь переход на латиницу будет способствовать развитию языка, укреплению международных культурных связей. Особо хочу отметить, что лучшие мировые труды в области точных и естественных наук, художественной литературы написаны именно на латинице», - отметила первый заместитель председателя Карагандинского городского филиала партии «Нұр Отан» Юлия Бадина.





Участники встречи задавали вопросы об этапах внедрения алфавита, ее сроках. Как подчеркнули члены ИПГ, латинизация будет проходить до 2025 года.





По словам сотрудников библиотеки, благодаря проведенной встрече они более развернуто получили информацию по данной теме.





«Очень хорошо, что такой серьезный вопрос, как латинизация алфавита, широко обсуждается на всех уровнях. Этот процесс идет открыто и учитываются разносторонние аспекты», - сказала директор областной библиотеки Дина Аманжолова.





«Мы все привыкли к русскому алфавиту и русскому языку. Однако нельзя не учитывать того факта, что он считается одним из самых трудных языков. Это нам он легко дается, а для иностранцев он очень сложен для использования. Латинский алфавит, в последние десятилетия из-за развития интернета и IT-технологий – можно смело сказать, что он стал общеупотребительным и воистину интернациональным», - подчеркнула доцент филологических наук Карагандинского государственного технического университета Сауле Нурпеисова.





Фото: today.kz











