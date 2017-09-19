Попавшую под трамвай в Павлодаре школьницу выписали из больницы
19 сентября 2017, 15:00
Девочка отправилась из больницы домой спустя почти две недели после ДТП.
Попавшая в начале сентября под трамвай школьница выписана из больницы в Павлодаре, сообщила пресс-служба областного управления здравоохранения.
"Сегодня утром девочка была выписана. Состояние удовлетворительное. Консультация психолога, другие специалисты по необходимости, если что-то будет ее беспокоить (ей предоставят)", — сообщили в пресс-службе.
В облздраве добавили, что школьнице прописан охранительный режим сна, труда и отдыха.
ДТП, как сообщалось ранее, произошло 7 сентября на углу улиц Ломова и Катаева. Девочки переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Одна из них погибла, вторая с политравмами и сотрясением мозга была доставлена в больницу. Следствие по делу продолжается. Водителем трамвая оказалась 30-летняя женщина.
Как проинформировали в пресс-службе областного суда, водитель трамвая Наталья Пекнич оставлена под арестом.
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