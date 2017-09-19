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Очевидцы сообщают о полицейской спецоперации в Шымкенте

19 сентября 2017, 15:09

Полиция задержала и увезла всех торговцев сотовыми телефонами.

В соцсетях очевидцы распространяют фото и видео, на которых, возможно, запечатлена полицейская спецоперация, передает Zakon.kz.

Сообщается, что было произведено перекрытие в центре Шымкента, в районе пересечения пр. Тауке хана и ул. Байтурсынова.

Как сообщает otyrar.kz, дело было на перекрестке «Гарант», который известен шымкентцам и гостям города стихийной торговлей мобильными телефонами. Полиция задержала и увезла всех торговцев сотовыми телефонами. Мало того, что там реализуются подержанные сотки, на этом «пятачке» можно найти также украденный телефон — все гаджеты «стекаются» на «Гарант».

"Полицейские и бойцы спецназа неожиданно перекрыли дороги и тротуары. Все мужчины были задержаны. Никаких комментариев по этому поводу у официальных лиц пока получить не удалось", - сообщает издание.


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