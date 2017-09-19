NYT: экс-главу штаба Трампа предупредили о планах предъявления ему обвинения

Газета полагает, что предупреждение Манафорта о предстоящем предъявлении ему обвинения являлось мерой психологического воздействия со стороны спецпрокурора

Следователи спецпрокурора США Роберта Мюллера, ведущего разбирательство по поводу приписываемых Москве попыток вмешательства в ходе предвыборной кампании в стране в 2016 году, уведомили бывшего руководителя избирательного штаба Дональда Трампа, Пола Манафорта, о намерении предъявить ему обвинения. Об этом со ссылкой на заявление двух лиц, осведомленных о ходе проводимого Мюллером расследования, сообщила в понедельник газета The New York Times.





Манафорт попал в сферу внимания помощников Мюллера практически с первых дней назначения последнего спецпрокурором в мае. К тому времени экс-руководитель штаба Трампа уже находился в разработке Федерального бюро расследований (ФБР), заинтересовавшегося деятельностью его консалтинговых фирм, оказывавших услуги одной из украинских политических партий. В команде Мюллера предположили, что Манафорт мог предпринять какие-либо действия и для налаживания контактов между избирательной кампанией Трампа и Москвой, пишет ТАСС





В июле в доме Манафорта был произведен обыск с изъятием документов, затем следователи занялись детальным изучением его финансовых дел и деятельности людей из его ближайшего окружения. Автор публикации в The New York Times полагает, что предупреждение Манафорта о предстоящем предъявлении ему обвинения является со стороны спецпрокурора некой мерой психологического воздействия в расчете на то, что бывший помощник Трампа дрогнет под усиливающимся на него давлением и что-нибудь сообщит по интересующим следствие вопросам.





"Данные действия в отношении Манафорта являются лишь небольшой демонстрацией агрессивной тактики, применяемой Мюллером и его командой следователей... в установлении попыток России оказать разрушительное воздействие на прошлогодние выборы, - говорится в статье. - Команда Мюллера применяет тактику, именуемую некоторыми "тактикой шока и трепета", для запугивания свидетелей и лиц, которые могут быть привлечены к расследованию".





Ранее, по данным телеканала NBC, сформированное спецпрокурором так называемое большое жюри направило повестки о даче показаний в адрес руководителей пиар-компаний, деятельность которых координировал Манафорт, когда занимал пост советника бывшего украинского президента

Виктора Януковича. Несколько таких фирм базировались в Вашингтоне, другие - в Европе, они занимались лоббированием в пользу тогдашних властей в Киеве.





Расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы проводят ФБР, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.



