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На узкой дороге в горной местности Алматы две машины столкнулись "лоб в лоб"

19 сентября 2017, 15:18

Во всех обстоятельствах ДТП предстоит разобраться сотрудникам полиции.

В горной местности Алматы произошло лобовое столкновение двух авто, передает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошло в садоводческом обществе "Аврора" по одноименной улице. Автомобиль Mercedes-Benz Vito двигался в северном направлении. Ему навстречу ехала Honda Civic. По неизвестной причине автомобили не смогли разъехаться и столкнулись.

После лобового столкновения Mercedes прижал Honda к забору и опоре газовой трубы.

В результате ДТП пострадали водители обоих авто.



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