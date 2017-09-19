На узкой дороге в горной местности Алматы две машины столкнулись "лоб в лоб"
19 сентября 2017, 15:18
Во всех обстоятельствах ДТП предстоит разобраться сотрудникам полиции.
В горной местности Алматы произошло лобовое столкновение двух авто, передает корреспондент Zakon.kz.
Авария произошло в садоводческом обществе "Аврора" по одноименной улице. Автомобиль Mercedes-Benz Vito двигался в северном направлении. Ему навстречу ехала Honda Civic. По неизвестной причине автомобили не смогли разъехаться и столкнулись.
После лобового столкновения Mercedes прижал Honda к забору и опоре газовой трубы.
В результате ДТП пострадали водители обоих авто.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4878819-825a3f6e095b19d78df31680fd02a384
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...