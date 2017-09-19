На узкой дороге в горной местности Алматы две машины столкнулись "лоб в лоб"

Во всех обстоятельствах ДТП предстоит разобраться сотрудникам полиции.

В горной местности Алматы произошло лобовое столкновение двух авто,





Авария произошло в садоводческом обществе "Аврора" по одноименной улице. Автомобиль Mercedes-Benz Vito двигался в северном направлении. Ему навстречу ехала Honda Civic. По неизвестной причине автомобили не смогли разъехаться и столкнулись.





После лобового столкновения Mercedes прижал Honda к забору и опоре газовой трубы.





В результате ДТП пострадали водители обоих авто.