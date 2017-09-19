В Темиртау около школы нашли труп
19 сентября 2017, 15:45
Мужчина умер от переохлаждения.
В Темиртау около школы нашли тело человека, передает Zakon.kz.
Информация об этом изначально появилась в соцсетях. Правда в описании сообщалось, что это тело 10-летней девочки, которую якобы ночью изнасиловали и убили.
Между тем, в пресс-службе ДВД Карагандинской области подтвердили тот факт, что около школы был найден труп. Однако информация об убитом ребенке была опровергнута.
"Был найден труп мужчины, 1969 г.р. Согласно результатам экспертизы, его смерть наступила в результате переохлаждения", - сообщили в полиции.
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