Д.Акишев: Выдача кредитов в нацвалюте выросла до 5,7 трлн тенге

Кредитование экономики банками по предварительным данным увеличилось на 0,7% и составило 12,8 трлн. тенге на конец июля 2017 года в годовом выражении. Об этом рассказал Председатель Национального Банка РК Данияр Акишев в ходе встречи с главными редакторами печатных и телевизионных СМИ, передает Об этом рассказал Председатель Национального Банка РК Данияр Акишев в ходе встречи с главными редакторами печатных и телевизионных СМИ, передает Zakon.kz





«За январь-июль выдача кредитов в тенге выросла на 5,2% в сравнении с соответствующим периодом прошлого года до 5,7 трлн. тенге. Продолжается снижение ставок вознаграждения по кредитам юридическим лицам в тенге с 14,5% в декабре 2016 года до 13,7%, обеспечивая постепенное повышение их доступности», - отметил он.





Глава финрегулятора рассказал, что если говорить о развитии отдельных сегментов финансового рынка, то совокупные активы банковского сектора на 1 августа 2017 года составили 24 трлн. тенге (49% к ВВП), пенсионные накопления вкладчиков – 7,3 трлн. тенге (15% к ВВП): «Чистый» доход от инвестирования пенсионных активов за январь-апрель увеличился на 297 млрд. тенге, доля в пенсионных накоплениях составила 33,4%.





Совокупный объем активов страховых (перестраховочных) организаций составил 912 млрд. тенге.