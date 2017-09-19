Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Nissan представил «арктический» кроссовер Juke Artik

19 сентября 2017, 15:50

Японская компания Nissan официально презентовала новую, особую версию популярного компактного кросса Juke, под названием Artik.

Итак, лимитированная версия Nissan Juke Artik будет выпущена ограниченным тиражом в 170 экземпляров. От обычного компактного внедорожника особый автомобиль отличается уникальными акцентами ярко-синего цвета. Такая же цветовая гамма наблюдается в салоне.

Для особого кросса Nissan Juke Artik предусмотрено два цветовых решения: чёрный или серый. В оснащение автомобиля входит набор уникальных 17-дюймовых «катков», круиз- и климат-контроль, рулевое колесо с кожаной оплёткой и другие приятные мелочи.

Во Франции лимитированный «внедорожник» Nissan Juke Artik можно купить с 1,2-литровым бензиновым мотором (115 л.с.) и 1,6-литровым дизелем (110 л.с.). Пару обоим силовым агрегатом составляет механическая трансмиссия. Привод – исключительно на колёса передней оси.

Минимальная цена за бензиновый Nissan Juke Artik – от 20 тысяч 250 евро. За аналогичную эксклюзивную версию модели с дизелем необходимо выложить не менее 22 тысяч 250 евро.


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...