Nissan представил «арктический» кроссовер Juke Artik

Итак, лимитированная версия Nissan Juke Artik будет выпущена ограниченным тиражом в 170 экземпляров. От обычного компактного внедорожника особый автомобиль отличается уникальными акцентами ярко-синего цвета. Такая же цветовая гамма наблюдается в салоне.





Для особого кросса Nissan Juke Artik предусмотрено два цветовых решения: чёрный или серый. В оснащение автомобиля входит набор уникальных 17-дюймовых «катков», круиз- и климат-контроль, рулевое колесо с кожаной оплёткой и другие приятные мелочи.





Во Франции лимитированный «внедорожник» Nissan Juke Artik можно купить с 1,2-литровым бензиновым мотором (115 л.с.) и 1,6-литровым дизелем (110 л.с.). Пару обоим силовым агрегатом составляет механическая трансмиссия. Привод – исключительно на колёса передней оси.



