Nissan представил «арктический» кроссовер Juke Artik
19 сентября 2017, 15:50
Японская компания Nissan официально презентовала новую, особую версию популярного компактного кросса Juke, под названием Artik.
Итак, лимитированная версия Nissan Juke Artik будет выпущена ограниченным тиражом в 170 экземпляров. От обычного компактного внедорожника особый автомобиль отличается уникальными акцентами ярко-синего цвета. Такая же цветовая гамма наблюдается в салоне.
Для особого кросса Nissan Juke Artik предусмотрено два цветовых решения: чёрный или серый. В оснащение автомобиля входит набор уникальных 17-дюймовых «катков», круиз- и климат-контроль, рулевое колесо с кожаной оплёткой и другие приятные мелочи.
Во Франции лимитированный «внедорожник» Nissan Juke Artik можно купить с 1,2-литровым бензиновым мотором (115 л.с.) и 1,6-литровым дизелем (110 л.с.). Пару обоим силовым агрегатом составляет механическая трансмиссия. Привод – исключительно на колёса передней оси.
Минимальная цена за бензиновый Nissan Juke Artik – от 20 тысяч 250 евро. За аналогичную эксклюзивную версию модели с дизелем необходимо выложить не менее 22 тысяч 250 евро.
Via cartimes
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