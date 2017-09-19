Самое великое творение человечества: в Алматы празднуют День языков народа Казахстана

В Доме дружбы Алматы прошел праздничный фестиваль «Қазақстан - ортақ шаңырағым», посвященный Дню языков народа Казахстана, сообщает Zakon.kz





День языков указом президента празднуется 22 сентября. Это признак дружбы, родства и единства всех граждан Казахстана. Дружба народов, взаимопонимание и сотрудничество – опора нашей страны. Каждый гражданин Республики Казахстан имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества. Государство заботится о создании условий для изучения и развития языков народа Казахстана.









Фестиваль с приветственной речью открыл заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Абилфас Хамедов. Он отметил, что язык это живая душа народа, его радость, горе, память и сокровище.





«Казахстан - является примером высочайшего уровня толерантности и межнационального согласия. Он вызывает интерес у большого количества людей из разных стран мира. Они приезжают сюда, чтобы познакомиться с уникальной духовной культурой, которая царит в нашей стране», - сказал Хамедов.





По его словам, язык - это самое великое творение человечества, он является самым сильным инструментом сохранения и развития нашего духовного и материального наследия.





В рамках празднования Дня языков народов Казахстана, во многих школах, культурно-образовательных учреждениях Казахстана проходят фестивали, круглые столы, мероприятия, рассказывающие о культуре, истории, быте всех народностей проживающих на территории РК.









«Нам важно, чтобы мы не обижались друг на друга, а развивались. В этом нам помогает великий русский язык. Русский язык вбирает в себя много других языков, в нем есть английские, французские, немецкие, тюркские слова. Желаем, чтобы у всех был успех в освоении своих родных языков, чтобы знать его лучше и глубже. Опираясь на знание, нужно двигаться на встречу друг к другу и латиница нам в этом поможет. Она поможет не отторгнуть казахский язык, а наоборот принять его, не и отторгнуть русский язык, а наоборот развить его, ведь это язык межнационального общения. Латиница это шаг в будущее», - сказал член ассамблеи народов Казахстана, председатель Этнокультурного объединения «Осетинский культурный просветительский центр «Ирныхас» Казбек Мамсуров.





Язык – благополучие народа, он воздействует объединению и сплочению наций. Является средством воспитания и опорой связывающей взаимоотношения людей. День языков – признак дружбы, родства и единства всех граждан страны. Дружба народов, взаимопонимание и сотрудничество – главная опора строительства нового Казахстана.









Творческие коллективы республиканских и городских этнокультурных объединений подготовили концертную программу. На сцене Дома дружбы выступили азербайджанский танцевальный ансамбль «Бахар», уйгурский танцевальный ансамбль «Долан», инструментальный оркестр колледжа Чайковского, также вокалисты Андрей Фендриков, Виктория Василенко и Каныш Сатпаев.



