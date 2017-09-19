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Российские военные опровергли данные о "залпе по толпе журналистов" на учениях

19 сентября 2017, 16:23

Ранее СМИ сообщали, что на полигоне "Лужский" под Санкт-Петербургом произошел непроизвольный пуск ракет класса "воздух-земля" с вертолета Ка-52.

Пресс-служба Западного военного округа опровергла сообщения в социальных сетях о "залпе по толпе журналистов" в ходе масштабных учений "Запад-2017": никаких происшествий с авиацией в ходе мероприятия не было, сообщает РИА Новости.

"Восемнадцатого сентября в рамках розыгрыша эпизода практических действий учений "Запад-2017" никаких происшествий, связанных с работой армейской авиации, не было… Все сообщения в социальных сетях о "залпах по толпе журналистов", "большом количестве тяжелораненых" – намеренная провокация или чья-то персональная глупость", — сказано в релизе.

"За проведением учения наблюдали сотни представителей российских и зарубежных СМИ, а также военные атташе из более чем 50 стран", — отметили в ЗВО.

Военные заявили, что на выложенных в социальной сети видеокадрах "зафиксирован случай, произошедший в другой период времени, когда экипажи вертолетов армейской авиации в рамках летно-тактического учения отрабатывали упражнение по поражению наземных целей".

"Системой наведения одного из вертолетов был совершен ошибочный захват цели. В результате попадания неуправляемой ракеты получил повреждения один из грузовых автомобилей без людей", — добавили в пресс-службе.

Ранее СМИ сообщали, что на полигоне "Лужский" под Санкт-Петербургом произошел непроизвольный пуск ракет класса "воздух-земля" с вертолета Ка-52. Сообщалось также о тяжелораненых людях.


Фото: РИА Новости / Михаил Климентьев.

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