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Подозреваемого в продаже взятых напрокат автомобилей задержали в Алматинской области

19 сентября 2017, 16:41

С потенциальных покупателей он брал в качестве задатка 50% от стоимости автомашин и исчезал из поля зрения.

27-летний житель Алматинской области подозревается в мошенничестве, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДВД области, в материалах уголовного дела, возбужденного по ст.190 УК РК «Мошенничество», в качестве потерпевших лиц выступают девять человек, ущерб которых составляет около 13 миллионов тенге.

«Подозреваемый брал в городском автопрокате дорогостоящие иномарки, которые затем выставлял на продажу на ленте объявлений в Интернет. С потенциальных покупателей он брал в качестве задатка 50% от стоимости автомашин и исчезал из поля зрения. Установлено, что подобную преступную схему задержанный использовал с конца прошлого года» - отметили в областной полиции.

Как выяснилось, большинство фактов мошенничества полицейские выявили после задержания подозреваемого, в отношении которого продолжается проверка на причастность к другим преступлениям аналогичного характера.

Фото: autompv.ru.

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