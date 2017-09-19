Подозреваемого в продаже взятых напрокат автомобилей задержали в Алматинской области

С потенциальных покупателей он брал в качестве задатка 50% от стоимости автомашин и исчезал из поля зрения.

27-летний житель Алматинской области подозревается в мошенничестве, передает передает Zakon.kz





Как сообщили в пресс-службе ДВД области, в материалах уголовного дела, возбужденного по ст.190 УК РК «Мошенничество», в качестве потерпевших лиц выступают девять человек, ущерб которых составляет около 13 миллионов тенге.





«Подозреваемый брал в городском автопрокате дорогостоящие иномарки, которые затем выставлял на продажу на ленте объявлений в Интернет. С потенциальных покупателей он брал в качестве задатка 50% от стоимости автомашин и исчезал из поля зрения. Установлено, что подобную преступную схему задержанный использовал с конца прошлого года» - отметили в областной полиции.





Как выяснилось, большинство фактов мошенничества полицейские выявили после задержания подозреваемого, в отношении которого продолжается проверка на причастность к другим преступлениям аналогичного характера.



