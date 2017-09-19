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Спецоперация в Шымкенте: Пресечена деятельность экстремистской преступной группировки

19 сентября 2017, 16:56

Начато досудебное расследование.

19 сентября ДВД совместно с ДКНБ по ЮКО провели специальную операцию по пресечению деятельности преступной группировки, состоящей из сторонников деструктивных религиозных течений, сообщает Zakon.kz.

Спецоперация прошла в районе магазина "Гарант".

"По версии следствия, члены группы занимались скупкой и сбытом краденных сотовых телефонов. Перед реализацией изменяли идентификационные коды мобильных устройств и записывали на них материалы экстремистского характера", - говорится в сообщении Управления государственного языка и информации ДВД ЮКО.

Начато досудебное расследование.

Ранее очевидцы распространили в соцсетях фотографии и видеозаписи с места проведения спецоперации.

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