Спецоперация в Шымкенте: Пресечена деятельность экстремистской преступной группировки
19 сентября 2017, 16:56
Начато досудебное расследование.
19 сентября ДВД совместно с ДКНБ по ЮКО провели специальную операцию по пресечению деятельности преступной группировки, состоящей из сторонников деструктивных религиозных течений, сообщает Zakon.kz.
Спецоперация прошла в районе магазина "Гарант".
"По версии следствия, члены группы занимались скупкой и сбытом краденных сотовых телефонов. Перед реализацией изменяли идентификационные коды мобильных устройств и записывали на них материалы экстремистского характера", - говорится в сообщении Управления государственного языка и информации ДВД ЮКО.
Начато досудебное расследование.
Ранее очевидцы распространили в соцсетях фотографии и видеозаписи с места проведения спецоперации.
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