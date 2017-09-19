В Атырауской области полиция будет допрашивать подозреваемых в прозрачных кабинетах

Генеральной прокуратурой реализуется проект «Оптимизация уголовного процесса» в рамках которого практически меняется вся сложившаяся система уголовного производства. Об этом и других особенностях новшества на примере Атырауской области рассказал прокурор Ернат Сыбанкулов, передает Об этом и других особенностях новшества на примере Атырауской области рассказал прокурор Ернат Сыбанкулов, передает Zakon.kz





В первую очередь, особое недовольство граждан вызывает волокита расследования уголовных дел органами уголовного преследования. Очевидные дела могли расследоваться месяцами, уголовно-процессуальное законодательство это позволяло.





По словам прокурора, этим пользовались некоторые недобросовестные сотрудники правоохранительных органов, они могли месяцами держать у себя материалы, вызывать гражданина на допросы и другие следственные действия, создавая им большие неудобства. К тому же бурно развивалась коррупционная среда: гражданин, чтобы ускорить принятие законного решения, иногда был вынужден идти на другое преступление – дачу взятки.





Также, по его словам, неоднократно фиксировались случаи применение к гражданам недопустимых методов расследования – это "выбивание" нужных показаний, применение пыток и т.д.





"Как мы стали с этим бороться? Генеральная прокуратура совместно с МВД пошли на беспрецедентный до этого шаг, разработали целый проект, значительно меняющий систему уголовного преследования. В рамках реализации данного проекта, сейчас в Атырау мы добились того, чтобы по всем материалам полиция принимала решение по очевидным преступлениям от 3 до 10 суток. Раньше, если на это могло уходить как минимум месяц, то теперь решение принимается до 10 суток. Это существенно повлияло на ситуацию в целом, граждане теперь не "обивают" месяцами пороги полиции, решение принимаются быстро минимальной затратой времени как граждан так и самой полиции, которые теперь сконцентрируются на расследовании более сложных преступлений", - сообщил Ернат Сыбанкулов.





Как проинформировал Сыбанкулов, в каждом отделе полиции города Атырау, в районных отделах полиции были оборудованы кабинеты для допросов с прозрачными стенами, видео и аудио фиксацией. В целом, открыто 18 таких кабинетов. Только здесь будут проводиться допросы и другие следственные действия, что позволит исключить факты применения недозволенных методов следствия.





Все действия полиции будут фиксироваться в этом кабинете, что, безусловно, будет дисциплинировать их.





"Более того, сейчас мы добились того, что в каждом отделе полиции постоянно находятся прокуроры, которые доступны для граждан в любое время для дачи оценки законности действии сотрудников полиции. То есть, если вдруг, к примеру, гражданин считает, что он или его родственник незаконно доставлен в полицию, он может потребовать встречи с прокурором в полиции, он обязан выйти и разобраться в ситуации. Гражданину нет необходимости искать прокурора, и ехать в прокуратуру писать заявление и т.д., все вопросы касательно законности действий полиции можно узнать на месте. Таким образом, весь уголовный процесс выстраивается для удобства граждан и направлен на защиту их прав, мы строго будет следить за этим", - рассказал прокурор.





Он отметил, что эта система только внедряется и, возможно, есть отдельные недоработки. Однако граждане всегда могут обратиться со своими предложениями по улучшению уголовного процесса.