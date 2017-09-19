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В Акмолинской области 18-летний вымогатель заставил знакомого оформить кредит на iPhone 6

19 сентября 2017, 17:20

Подозреваемый вывез за город потерпевшего, где угрожал расправой.

Акмолинские полицейские задержали молодого человека, подозреваемого в вымогательстве, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.

18 сентября в дежурную часть Атбасарского РОВД обратился 22-летний молодой человек. Он рассказал, что неизвестный, запугивая физической расправой, заставил взять банковский кредит.

"На свое имя молодой человек оформил в кредит iPhone 6 и Samsung. В общей сложности сумма кредита составила 373 200 тенге. По его словам, один малознакомый парень, с которым он познакомился буквально на днях, вывез его за город, где угрожал физической расправой и насильно заставил оформить кредит", - сообщили в полиции детали.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан 18-летний житель Атбасара. У него изъят мобильный телефон. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 194 ч.1 УК РК (вымогательство). Ведется следствие.

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