Даниал Ахметов: Школы ВКО будут обеспечены мебелью местных производителей

В Усть-Каменогорске прошла выставка «Мебельная продукция для школ и дошкольных учреждений» с участием товаропроизводителей Восточно-Казахстанской, Павлодарской областей и города Алматы,передает пресс-служба акима ВКО.

- Каждый раз когда посещаем школы меня поражает то, что мебель, которую могут сделать местные предприятия почему-то отсутствует в наших школах. В этом году мы ведем строительство 7 школ, это огромные деньги. Все школы ВКО должны быть оснащены оборудованием, производимым в области. Как только начнем делать качественную, функциональную школьную мебель мы выходим на следующий этап - объекты здравоохранения, - отметил аким ВКО Даниал Ахметов.



Фото: Пресс-служба акима ВКО



В области работают около 34 предприятий, которые производят мебель разного ассортимента. Их продукция не уступает по качеству зарубежным товарам. Несмотря на это, школы, детские сады и другие социальные учреждения ВКО не являются потребителями товаров местного производства, тем самым снижая региональное содержание. Первостепенная задача – исправить недочет, и поддержать товаропроизводителей региона.Только в Усть-Каменогорске планируют оснастить 404 профильных кабинета мебелью международного стандарта, которую по поручению главы региона должны непременно производить местные предприниматели. Особое внимание будет уделено качеству, для этого будет разработан единый стандарт. Еще одна эффективная помощь местным предпринимателям – финансирование проектов.Было подписано совместное соглашение с фондом «Даму», по которому годовая ставка финансирование не будет превышать 8,5 процентов в течение восьми лет. Стоит отметить, что такие выгодные условия в республике создаются только для товаропроизводителей ВКО.