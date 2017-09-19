У берегов Японии обнаружили обломки катера камикадзе времен Второй мировой
19 сентября 2017, 17:34
Части лодки обнаружил 79-летний руководитель водолазной компании.
У японских берегов на глубине 32 метров нашли обломки синъё — лодки, которую местные камикадзе использовали во времена Второй мировой войны. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на The Daily Mail.
Катера были начинены взрывчаткой. На них моряки-смертники выходили в море, чтобы взорвать корабли неприятеля.
Части лодки обнаружил 79-летний руководитель водолазной компании Хироюки Аракава. Он нашел двигатель длиной около метра и остатки взрывчатки.
Как отмечает издание, с того момента, как в этом районе были затоплены синъё с местной военной базы №59, прошло уже более 70 лет. На базе размещались 53 одноместных и пять двухместных моторных лодок, способных перемещать до 250 килограммов взрывчатки и две торпеды.
Синъё обычно делали из фанеры. В течение Второй мировой войны было изготовлено около 6,2 тысяч подобных катеров, развивающих скорость до 30 узлов. Сделанные из непрочного материала лодки зачастую не достигали своих целей.
Фото: Hiroyuki Arakawa
Катера были начинены взрывчаткой. На них моряки-смертники выходили в море, чтобы взорвать корабли неприятеля.
Части лодки обнаружил 79-летний руководитель водолазной компании Хироюки Аракава. Он нашел двигатель длиной около метра и остатки взрывчатки.
Как отмечает издание, с того момента, как в этом районе были затоплены синъё с местной военной базы №59, прошло уже более 70 лет. На базе размещались 53 одноместных и пять двухместных моторных лодок, способных перемещать до 250 килограммов взрывчатки и две торпеды.
Синъё обычно делали из фанеры. В течение Второй мировой войны было изготовлено около 6,2 тысяч подобных катеров, развивающих скорость до 30 узлов. Сделанные из непрочного материала лодки зачастую не достигали своих целей.
Фото: Hiroyuki Arakawa
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