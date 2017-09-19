В Наурызбайском районе Алматы открылся новый парк
19 сентября 2017, 17:50
Открытие парка сопровождалось насыщенной программой на целый день.
В рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» в Наурызбайском районе Алматы открылся новый парк, сообщает Zakon.kz.
Открытие парка сопровождалось насыщенной программой на целый день.
Руководитель ТОО «Алиби» Жанболат Тлеубаев на церемонии открытия отметил, что парк способствует здоровому образу жизни и укреплению здоровья населения.
«Наш Президент Нурсултан Назарбаев в проекте «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» отметил, что в рамках программы «Туған жер» необходимо проделать огромную работу по благоустройству и изучению нашей Родины. Как сказал Глава государства: «Человек - существо не только рациональное, но и эмоциональное. Малая родина - это место, где ты родился и вырос, а порой и прожил всю жизнь. На протяжении столетий наши предки защищали наши земли, сохранив для нас миллионы квадратных километров благодатной земли. И нам необходимо организовать серьезную работу в сфере экологии и благоустройства, изучение региональной истории и культурных объектов местного масштаба». Сегодня мы внесли свой вклад в реализацию программы «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» в рамках проекта «Туған жер» и приглашаем вас поддержать план Президента и принять в нем участие! Осознавая важность создания в крупном мегаполисе благоустроенных и безопасных площадок для семейного отдыха, мы взяли на себя ответственность трансформировать привычное городское пространство в уникальную территорию общения, для творческой и спортивной самореализации. «Alibi City Park» - это новый объект инфраструктуры, спортивный комплекс под открытым небом, который способствует здоровому образу жизни и укреплению здоровья населения. Надеемся, парк станет прекрасным местом для отдыха для города и его гостей», - сказал он.
Жанболат Тлеубаев также поблагодарил городской акимат за поддержку этого проекта.
Гостей встречали «живые статуи», акробаты и мимы.
Каждый из посетителей парка нашел развлечение для себя и своей семьи. Так, на территории установлены спортивная площадка, баскетбольное и футбольное поле, скейт-парк, горки и качели, а также батуты. Помимо этого, в парке имеется беговая и велосипедная дорожка.
«Этот парк рассчитан не только для спортсменов, но и для обычных людей. Здесь есть скейтерский парк, детский парк, футбольная и баскетбольная площадка. Просто прогуляться здесь можно с детьми, и все это в пределах города. И это все сделано для людей, для того, чтобы люди могли отдыхать, потому что сейчас в наше время очень мало мест, где можно спокойно, культурно, приятно отдохнуть», - рассказал спортсмен и ведущий Юрий Пипичев.
На открытии прошли соревнования по футболу и стритболу среди любительских команд, а также профессиональные соревнования по Street Workout.
«Также у нас были выступления скейтеров. После спортпрограммы у нас будут выступления различные выступления казахстанских групп, аниматоров. Будет цирковое-акробатическое шоу. Будут проводиться конкурсы для зрителей», - рассказал Пипичев.
Как рассказала одна из гостей, открытие Alibi City Park стало приятной новостью для ее семьи.
«Теперь с детьми будем сюда заглядывать. Недавно купили сыну велосипед, волнуюсь, когда он катается где-то на улице, а здесь все для семейных. Конечно, хотелось бы побольше таких парков неподалеку от дома, чтобы нагуляться, пока не похолодало», - поделилась Айжан Калиева.
Открытие парка завершилось световым представлением и фейерверком.
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