В Наурызбайском районе Алматы открылся новый парк





Гостей встречали «живые статуи», акробаты и мимы.





Каждый из посетителей парка нашел развлечение для себя и своей семьи. Так, на территории установлены спортивная площадка, баскетбольное и футбольное поле, скейт-парк, горки и качели, а также батуты. Помимо этого, в парке имеется беговая и велосипедная дорожка.





«Этот парк рассчитан не только для спортсменов, но и для обычных людей. Здесь есть скейтерский парк, детский парк, футбольная и баскетбольная площадка. Просто прогуляться здесь можно с детьми, и все это в пределах города. И это все сделано для людей, для того, чтобы люди могли отдыхать, потому что сейчас в наше время очень мало мест, где можно спокойно, культурно, приятно отдохнуть», - рассказал спортсмен и ведущий Юрий Пипичев.





На открытии прошли соревнования по футболу и стритболу среди любительских команд, а также профессиональные соревнования по Street Workout.





«Также у нас были выступления скейтеров. После спортпрограммы у нас будут выступления различные выступления казахстанских групп, аниматоров. Будет цирковое-акробатическое шоу. Будут проводиться конкурсы для зрителей», - рассказал Пипичев.



