Семья алматинцев через суд доказала незаконность татуировки, сделанной их сыну

Бостандыкским районным судом города Алматы рассмотрен гражданский иск родителей к предпринимателю о признании незаконными действий по нанесению тату их несовершеннолетнему сыну , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на Бостандыкский районный суд Алматы.





Как следует из материалов, 11 сентября 2015 года индивидуальный предприниматель Б. в салоне красоты «D.H.» набила, на тот момент несовершеннолетнему парню, 11.06.1998 г.р., татуировку на руку, без согласия его родителей. В результате чего, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, молодому человеку был причинен легкий вред здоровью.





"Согласно нормам ст. 22 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее - ГК), несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки с согласия их законных представителей. Форма такого согласия должна соответствовать форме, которая установлена законодательством для сделки, совершаемой несовершеннолетним", - поясняют в суде.





Как было установлено, при обращении в тату-салон у несовершеннолетнего не спросили удостоверение личности, не предоставили договор на оказание услуги, не дали полную информацию о качестве товара. Также не было и нотариально заверенного согласия от родителей на данную услугу.





Решением суда гражданский иск родителей о признании незаконными действий по нанесению тату несовершеннолетнему удовлетворен.





Решение не вступило в законную силу.