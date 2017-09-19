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Казахстан подписал Документ ООН по искоренению сексуального насилия

19 сентября 2017, 18:02

Данный документ предусматривает оказание содействия жертвам насилия.

Казахстан присоединился к Документу ООН о приверженности искоренению сексуальной эксплуатации и насилия. Документ подписал Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров 18 сентября в штаб-квартире Организации в Нью-Йорке в рамках встречи высокого уровня, посвященной вопросам борьбы с сексуальной эксплуатацией и насилием, сообщает пресс-служба МИД РК.

Данный документ предусматривает оказание содействия жертвам насилия, обеспечение высоких стандартов отбора и подготовки персонала, направляемого в миссии ООН, принятие мер в отношении лиц, совершивших акты сексуальной эксплуатации и насилия.

Выступившие в ходе встречи руководители ООН и главы делегаций подчеркнули важность создания эффективных механизмов реагирования на случаи насилия в миротворческих операциях.

Фото: Donbass.ua



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