Информацию о закрытии автодороги Караганда-Темиртау опровергли
19 сентября 2017, 18:28
В данное время на участке начаты работы по монтажу балок пролетных строений на путепроводе.
АО «НК «ҚазАвтоЖол» опровергает распространенную в СМИ информацию о закрытии участка дороги Караганда-Темиртау км 1444-1457, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО.
«В связи с ранее появившейся недостоверной информацией АО «НК «ҚазАвтоЖол» официально сообщает, что движение на автомобильной дороге Караганда-Темиртау км 1444-1457 закрывать не будут. В данное время на участке начаты работы по монтажу балок пролетных строений на путепроводе», - говорится в сообщении.
Ввиду чего движение будет временно осуществляется по объездной дороге протяжённостью 1,5 км. Работы на участке планируется завершить 30 сентября 2017 г.
Фото: today.kz
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