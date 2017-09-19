Информацию о закрытии автодороги Караганда-Темиртау опровергли

В данное время на участке начаты работы по монтажу балок пролетных строений на путепроводе.

АО «НК «ҚазАвтоЖол» опровергает распространенную в СМИ информацию о закрытии участка дороги Караганда-Темиртау км 1444-1457 , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО.





«В связи с ранее появившейся недостоверной информацией АО «НК «ҚазАвтоЖол» официально сообщает, что движение на автомобильной дороге Караганда-Темиртау км 1444-1457 закрывать не будут. В данное время на участке начаты работы по монтажу балок пролетных строений на путепроводе», - говорится в сообщении.





Ввиду чего движение будет временно осуществляется по объездной дороге протяжённостью 1,5 км. Работы на участке планируется завершить 30 сентября 2017 г.



