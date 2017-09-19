Общественность Атырауской области поддерживает переход на латиницу

Сегодня, мы закладываем большой культурный и образовательный пласт знаний для будущих поколений.

Сегодня, 19 сентября, в Атырау состоялось расширенное собрание актива региона по вопросу перехода казахского алфавита на латиницу «Латынға көшу: болашақ таңдауы» с участием акима Атырауской области Нурлана Ногаева, сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области .









В ходе актива известные научные деятели и творческие личности рассказали о своевременности данного шага, отметив что переход на латиницу сыграет значительную роль для страны в плане коммуникаций с другими державами.





- Задачу по переходу казахского языка на латиницу поставил Президент Казахстана в своей программной статье «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру». Недавно в Парламенте уже был представлен проект алфавита казахского языка на латинице, который сейчас активно обсуждается всей страной. Это, безусловно, веление времени, которое позволит вывести наш родной язык на международный уровень. Это новые технологии, инновации., - рассказала кандидат филологических наук, профессор АГУ им. Х. Досмухамедова Жумазия Абдрахманова. - Не зря в таких странах, как Япония или Китай школьники наряду с иероглифами в обязательном порядке изучают латиницу. Современная терминология в медицине и других науках ведется на латинице. Сегодня любой школьник или студент широко использует латиницу. Данный алфавит прочно вошел в нашу жизнь. Нужно использовать это, что бы сохранить самобытность нашего языка, приведя все к единому стандарту. Переход на латиницу сыграет огромную роль и в объединении казахов по всему миру, ведь коммуникация станет намного проще.





В зале присутствовали представители научной и творческой интеллигенции региона, представители профильных государственных органов. Стоит отметить, что именно творческая интеллигенция региона одной из первых поддержала предложение о переходе казахского алфавита на латиницу.





- Как отметил глава государства, переход на латиницу будет постепенным. Сегодня, мы закладываем большой культурный и образовательный пласт знаний для будущих поколений, - подытожил собрание аким Атырауской области Нурлан Ногаев.