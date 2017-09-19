Глава государства акцентировал внимание на важности единства и дружбы между народами Казахстана и Кыргызстана.

Президент РК Нурсултан Назарбаев встретился с кандидатом в президенты Кыргызстана Омурбеком Бабановым. В ходе встречи глава государства отметил необходимость расширения двустороннего сотрудничества и дальнейшего укрепления братских отношений , сообщает пресс-служба президента.





- Сейчас Кыргызстан находится на пороге выборов президента страны – это очень важный момент в жизни каждого государства. За все время независимости Кыргызстана я всегда старался плодотворно работать со всеми вашими президентами. Мы также будем эффективно взаимодействовать и с вновь избранным президентом, которому окажет свое доверие кыргызский народ, - сказал Нурсултан Назарбаев.





Глава государства акцентировал внимание на важности единства и дружбы между народами Казахстана и Кыргызстана.





- Нам нечего делить. Мы всегда ранее поддерживали братский народ Кыргызстана и сейчас готовы оказать ему всю необходимую помощь. Это касается сотрудничества в транспортно-транзитной сфере и взаимодействия в рамках ЕАЭС, - заключил глава государства.





В свою очередь Омурбек Бабанов подчеркнул, что кыргызский народ высоко ценит и поддерживает миротворческие усилия Нурсултана Назарбаева.

- В мою бытность премьер-министром Кыргызстана, вы постоянно оказывали нам всестороннюю помощь. Мы с радостью воспринимаем все успехи братского нам Казахстана, - сказал кандидат в Президенты Кыргызстана.



