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Назарбаев встретился с кандидатом в президенты Кыргызстана

19 сентября 2017, 18:33

Глава государства акцентировал внимание на важности единства и дружбы между народами Казахстана и Кыргызстана.

Президент РК Нурсултан Назарбаев встретился с кандидатом в президенты Кыргызстана Омурбеком Бабановым. В ходе встречи глава государства отметил необходимость расширения двустороннего сотрудничества и дальнейшего укрепления братских отношений, сообщает пресс-служба президента.

- Сейчас Кыргызстан находится на пороге выборов президента страны – это очень важный момент в жизни каждого государства. За все время независимости Кыргызстана я всегда старался плодотворно работать со всеми вашими президентами. Мы также будем эффективно взаимодействовать и с вновь избранным президентом, которому окажет свое доверие кыргызский народ, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства акцентировал внимание на важности единства и дружбы между народами Казахстана и Кыргызстана.

- Нам нечего делить. Мы всегда ранее поддерживали братский народ Кыргызстана и сейчас готовы оказать ему всю необходимую помощь. Это касается сотрудничества в транспортно-транзитной сфере и взаимодействия в рамках ЕАЭС, - заключил глава государства.

В свою очередь Омурбек Бабанов подчеркнул, что кыргызский народ высоко ценит и поддерживает миротворческие усилия Нурсултана Назарбаева.
- В мою бытность премьер-министром Кыргызстана, вы постоянно оказывали нам всестороннюю помощь. Мы с радостью воспринимаем все успехи братского нам Казахстана, - сказал кандидат в Президенты Кыргызстана.

Фото: Акорда

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