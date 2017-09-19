В США девушка после ссоры с бойфрендом сначала его застрелила потом разрубила его мачете

Через четыре дня торс убитого был обнаружен на свалке.

В американском штате 30-летняя Сьерра Саттон после ссоры с бойфрендом убила его. Инцидент произошел в штате Техас , сообщает , сообщает New York Post.





По версии следствия, после ссоры со своим молодым человеком Стивеном Колменом девушка дождалась, пока он уснет, и застрелила его. После этого она расчленила тело мужчины с помощью мачете. Спустя какое-то время женщина заявила об исчезновении молодого человека в полицию.





Через четыре дня торс убитого был обнаружен на свалке.





Полицейские заподозрили девушку в убийстве. В настоящее время она арестована, следователи собирают доказательства ее вины.



