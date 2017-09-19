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Д.Назарбаева и другие сенаторы посетили Военный институт Сухопутных войск и госпиталь МО

19 сентября 2017, 19:15

На выездной встрече сенаторы ознакомились с учебным процессом и материально-технической базой Военного института Сухопутных войск.

В Алматы и Алматинской области состоялось выездное заседание Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности, сообщает пресс-служба МО РК.



В рамках выездного заседания Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности депутаты Сената Парламента Республики Казахстан во главе с Председателем Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Даригой Назарбаевой посетили Военный институт Сухопутных войск ВС РК и Военный клинический госпиталь МО РК.



На выездной встрече сенаторы ознакомились с учебным процессом и материально-технической базой Военного института Сухопутных войск.

В ходе визита делегация осмотрела казармы курсантов 1 курса, спортивного комплекса, учебно-тренажерного комплекса, где были продемонстрированы практические действия курсантов на военных учебных тренажерах. В культурно-досуговом центре института состоялась встреча сенаторов с профессорско-преподавательским составом, где были рассмотрены вопросы реализации программы «Рухани жаңғыру» и системы развития военного образования.

В период посещения Военного клинического госпиталя МО РК депутаты ознакомились с условиями лечения и материально-технической базой.



Необходимо отметить, что в работе выездного заседания приняли участие руководство Алматинской области, заместитель министра обороны – генерал-лейтенант Талгат Мухтаров, заместитель Председателя КНБ – директор Пограничной службы РК – генерал-майор Дархан Дильманов и военнослужащие силовых ведомств.

Фото: пресс-служба МО РК

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