Предприниматель из Талдыкоргана организовал бесплатные курсы английского языка для детей с ограниченными возможностями

Об оригинальной идее проведения занятий организаторы рассказали в ходе пресс-конференции региональной службы коммуникаций Алматинской области. Сегодня, когда информационные технологии являются неотъемлемой частью общества, важно понимать, что всестороннее развитие детей не имеющих возможности обучаться в школе играет большую роль.









С этой целью, в рамках программы «Духовная модернизация», молодая семья предпринимателей Мансура и Мадины Курмангалиевых, открыли курсы английского языка для детей с ограниченными возможностями и для социально уязвимых слоев населения, которые проходят в специальном здании.





- Благодаря данному курсу, дети совершенно бесплатно могут выучить иностранный язык, что поможет им открыть множество возможностей для светлого будущего. Воспитывать конкурентоспособных граждан нужно с самого детства,- заверяет учитель английского языка Мадина Курмангалиева.









Стоит отметить, что в настоящее время, обучение проходят 10 детишек с особыми потребностями, они разделены на 2 небольшие подгруппы.Одна из групп, минигруппатребует особого индивидуального подхода. В ней сейчас 4 детей с проблемами опорно-двигательного аппарата, что в разы затрудняет посещение занятий в обычном учебном классе. Однако, это не является проблемой для молодой семьи, и они планируют специально оборудовать класс с целью создания удобных условий для обучения.





- Образовательные курсы проводим уже на протяжении месяца, одной группой занимается сразу два педагога, здесь каждый ребенок требует к себе особого внимания, и хорошо настроен на процесс обучения. Наши детишки проявляют большой интерес к занятиям, поскольку формат занятий абсолютно разный. У нас они могут развивать мелкую моторику рук и изучать язык посредством разнообразных игр. Уроки длятся 40 минут и проводятся 2 раза в неделю, на трех языках. За это время мы успеваем поиграть в игры, посмотреть видео и закрепить пройденную тему. У ребят большая отдача и хорошо развиты умственные способности, поэтому процесс обучения не создает никаких сложностей.Тут скорее момент технический, именно необорудованное помещение и то что в начале курса детки искали родителей от непривычки. Они воспринимают наши методы обучения легко, и мы рассчитываем, что наши курсы дадут хороший толчок для получения качественного, а также хорошего образования в ведущих вузах и сузах республики, - подчеркнула Мадина Толеутаевна.





Молодой предприниматель, Мансур Курмангалиев, изготавливающий сувенирную продукцию из дерева, признался, идею он носил долго, но именно сейчас решился воплотить ее в жизнь, дабы развить регион и мотивировать детей с ограниченными возможностями.





- В будущем, после всецелого оборудования здания для курсов, я бы хотел изготавливать игрушки и изделия из дерева, которые эти же детишки могли бы расскрасить и сделать свой, оригинальный дизайн, таким образом развивая моторику рук и умственную деятельность, - говорит Мансур Талгатович.





Желающих записаться на курсы, молодые люди просят обращаться по телефону 87782863557 или по адресу город Талдыкорган, мкр.Каратал дом 8.















