Убийство курсанта Военного института: пятеро отстранены от должностей

В Петропавловске из-за убийства курсанта от должностей на время следствия отстранены пять сотрудников Военного института , сообщили в пресс-службе Национальной гвардии РК.

"Отстранены от занимаемых должностей заместитель начальника Военного института по воспитательной и социально-правовой работе, командир и заместитель командира по воспитательной и социально-правовой работе третьего учебного батальона, командир шестой учебной роты и командир третьего учебного взвода этой же роты Военного института", — проинформировали в пресс-службе, подчеркнув, что иная информация в интересах следствия не разглашается.





Конфликт между двумя курсантами третьего курса произошел 7 сентября на территории Военного института Нацгвардии РК. В результате от ножевых ранений скончался курсант Турсын. Его пытались спасти две бригады скорой помощи и медицинский пункт, но все произошло за 18 минут.





Участники конфликта были курсантами одной учебной группы, их будущая специальность — "Командно-тактическая и воспитательная работа". До получения звания лейтенантов им оставалось полтора года.



