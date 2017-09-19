Кандидаты в президенты Кыргызстана узнали свои номера в избирательном бюллютене
19 сентября 2017, 19:37
На данный момент в Кыргызстане 13 кандидатов на пост президента страны.
Определены номера кандидатов в президенты Кыргызстана в избирательных бюллетенях. Намеченная на сегодня на 14:00 жеребьевка кандидатов в президенты КР в избирательный бюллетень вовремя не началась, передает МИА Казинформ.
Представители СМИ вынуждены были прождать около часа, чтобы услышать объявление о том, что мероприятие состоится в 17:00. Со второй попытки узнать очередность кандидатов в бюллетене удалось, но после бурных дебатов. Кто-то просил перенести жеребьевку, кто-то настаивал на ее обязательном проведении.
Причина, по которой просили жеребьевку назначить на другую дату - неопределенность некоторых кандидатов. Кое-кто из них до сих пор не принял окончательного решения включаться ли в борьбу за президентское кресло в качестве самостоятельного кандидата, либо объединить свои усилия с другими кандидатами.
Мнение высказали почти все уполномоченные представители кандидатов, выступила и единственная женщина-кандидат на пост президента Токтайым Уметалиева, которая решила лично поприсутствовать на данном мероприятии.
В итоге, приняли решение жеребьевку все-таки проводить.
Таким образом, кандидаты получили следующие номера: Азимбек Бекназаров - 8 Сооронбай Жээнбеков - 9 Эрнис Зарлыков - 1 Улукбек Кочкоров - 4 Адахан Мадумаров - 10 Арстанбек Абдылдаев - 7 Омурбек Бабанов - 6 Таалатбек Масадыков - 5 Темир Сариев - 3 Камчыбек Ташиев - 11 Бакыт Торобаев - 13 Токтайым Уметалиева - 2 Арсланбек Малиев - 12.
На данный момент в Кыргызстане 13 кандидатов на пост президента страны.
Автор: Максим Кравцов
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