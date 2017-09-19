Хиллари Клинтон считает возможным оспорить результаты выборов

Ранее Клинтон заявила, что не будет больше выдвигаться в президенты.

Бывший кандидат на пост президента США Хиллари Клинтон заявила, что может оспорить результаты выборов. Однако, по ее словам, в стране пока нет необходимого для такой процедуры механизма , передает , передает Росбалт





Экс-госсекретарь сослалась на мнение экспертов, считающих возможным оспорить итоги голосования 2016 года.





«Но не знаю, есть ли законный конституционный способ так поступить», — отметила Клинтон в эфире Национального общественного радио США.





По результатам голосования выборщиков Клинтон проиграла республиканцу Дональду Трампу (304 голоса против 227), но опередила его по количеству голосов избирателей (48,07% против 45,99%).





Ранее Клинтон заявила, что не будет больше выдвигаться в президенты, но все еще хочет заниматься политикой. По ее мнению, главной причиной ее проигрыша на выборах стало использование личной электронной почты для служебной переписки.



