Хиллари Клинтон считает возможным оспорить результаты выборов
19 сентября 2017, 19:48
Ранее Клинтон заявила, что не будет больше выдвигаться в президенты.
Бывший кандидат на пост президента США Хиллари Клинтон заявила, что может оспорить результаты выборов. Однако, по ее словам, в стране пока нет необходимого для такой процедуры механизма, передает Росбалт.
Экс-госсекретарь сослалась на мнение экспертов, считающих возможным оспорить итоги голосования 2016 года.
«Но не знаю, есть ли законный конституционный способ так поступить», — отметила Клинтон в эфире Национального общественного радио США.
По результатам голосования выборщиков Клинтон проиграла республиканцу Дональду Трампу (304 голоса против 227), но опередила его по количеству голосов избирателей (48,07% против 45,99%).
Ранее Клинтон заявила, что не будет больше выдвигаться в президенты, но все еще хочет заниматься политикой. По ее мнению, главной причиной ее проигрыша на выборах стало использование личной электронной почты для служебной переписки.
Фото: ntv.ru
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