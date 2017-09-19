Утверждена Стратегия развития АО «Казына Капитал Менеджмент» до 2023 гг.
19 сентября 2017, 16:20
В рамках актуализации Стратегии развития обновлены миссия и видение ККМ.
8 сентября 2017 года состоялось заседание Совета директоров АО "Казына Капитал Менеджмент" (ККМ), в ходе которого была утверждена Стратегия развития ККМ на 2014-2023 годы в новой редакции.
Стратегия разработана на основании актуализированной Стратегии развития АО «НУХ «Байтерек» на 2014-2023 годы с учетом макроэкономических изменений в регионе и новых тенденций в private equity, а также на основании проведенного анализа деятельности ККМ за 10 лет.
В рамках актуализации Стратегии развития обновлены миссия и видение ККМ:
· Миссия – развитие инфраструктуры private equity в Казахстане в целях содействия устойчивому экономическому развитию Казахстана.
· Видение – уникальный институт развития в форме фонда фондов private equity в Казахстане в соответствии с лучшими международными практиками.
Основными предпосылками для определения стратегических направлений стали необходимость привлечения дополнительных объемов инвестиций для поддержки экономического роста, ограниченность традиционных источников финансирования и преимущества инструмента private equity, как устойчивого долгосрочного источника стимулирования экономического развития.
Для выполнения миссии разработаны важные стратегические направления, как поддержка предпринимательства, повышение экспортного потенциала в сегменте крупного и среднего бизнеса посредством инструментов private equity; развитие инфраструктуры private equity в Казахстане; повышение эффективности деятельности ККМ.
«В рамках утвержденной Стратегии развития ККМ до 2023 года, мы планируем реализацию плана мероприятий, направленных, прежде всего, на развитие инструментов и инфраструктуры private equity, которые, мы надеемся, положительно повлияют, в том числе, на повышение инвестиционной привлекательности страны», - прокомментировал А.Достияров, Председатель Правления АО «Казына Капитал Менеджмент».
АО «Казына Капитал Менеджмент» (ККМ) - казахстанский фонд фондов прямых инвестиций. ККМ совместно с институциональными иностранными инвесторами является акционером инвестиционных фондов, предоставляющих капитал предприятиям в динамично развивающихся секторах экономики. ККМ входит в структуру АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».
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