Я теперь блогер: Галустян в Астане показал, что творилось за кулисами Летнего кубка КВН

Летний кубок прошел еще в июле в центральном концертном зале "Казахстан".

Юморист, бывший участник КВН Михаил Галустян в своем Instagram, что происходит за кулисами Летнего кубка КВН в Астане, На видео он говорит, чо это его первый опыт , передает Zakon.kz





"Я теперь блогер", - заявил Галустян и предложил "хайпануть немножечко".





Также юморист признался, что переживает за судьбу команды "Уральские пельмени".





На кадрах: член жюри КВН Юлий Гусман, а также бывший КВН-щик Сергей Светлаков.





"Посмотрите, какой зал большой!" - воскликнул Галустян, выйдя на сцену центрального концертного зала "Казахстан".





Напомним, что Летний кубок прошел еще в июле в центральном концертном зале "Казахстан". Участие в нем приняли "КаZахи", "Город Пятигорск", "Сборная Камызякского края по КВН" и "Азия MIX". Победителем кубка стала команда из Казахстана"КаZахи". Выигранный кубок казахстанская команда подарила президенту Нурсултану Назарбаеву.





Публикация от Михаил Галустян (@m_galustyan) Сен 19 2017 в 2:28 PDT







