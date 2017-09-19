Я теперь блогер: Галустян в Астане показал, что творилось за кулисами Летнего кубка КВН
19 сентября 2017, 20:19
Летний кубок прошел еще в июле в центральном концертном зале "Казахстан".
Юморист, бывший участник КВН Михаил Галустян в своем Instagram, что происходит за кулисами Летнего кубка КВН в Астане, На видео он говорит, чо это его первый опыт, передает Zakon.kz
"Я теперь блогер", - заявил Галустян и предложил "хайпануть немножечко".
Также юморист признался, что переживает за судьбу команды "Уральские пельмени".
На кадрах: член жюри КВН Юлий Гусман, а также бывший КВН-щик Сергей Светлаков.
"Посмотрите, какой зал большой!" - воскликнул Галустян, выйдя на сцену центрального концертного зала "Казахстан".
Напомним, что Летний кубок прошел еще в июле в центральном концертном зале "Казахстан". Участие в нем приняли "КаZахи", "Город Пятигорск", "Сборная Камызякского края по КВН" и "Азия MIX". Победителем кубка стала команда из Казахстана"КаZахи". Выигранный кубок казахстанская команда подарила президенту Нурсултану Назарбаеву.
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