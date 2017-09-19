Эксперт рассказал, что будет с курсом тенге к концу осени

Можно делать предположения исходя из цены на нефть, ситуации в экономиках России, Китае, но это всего лишь предположения, это не прогнозы.

Глава миссии Международного валютного фонда в Казахстане Марк Хортон поделился с журналистами своими предположениями по поводу курса тенге к концу осени и влияния на него санкции против России, передает корреспондент передает корреспондент МИА «Казинформ»





«Есть определенное влияние европейских санкции против России на курс тенге к доллару, может быть, косвенное. Как это работает? В принципе, через влияние на стоимость российского рубля. Санкции могут приводить к определенному ослаблению российского рубля. Из-за санкций России сложно привлекать финансирование на международных рынках и в какой-то степени российская экономика становится более слабой. Соответственно спрос России на казахстанскую продукцию снижается, это и влияет на обменный курс тенге.





Но хотел бы сказать, что есть и другие факторы, которые влияют на курс тенге, и некоторые из них, более важные, чем санкций против России. Это цены на нефть, металлы и на другие полезные ископаемые, объемы добычи нефти и газа, экспорт этой продукции из Казахстана, ситуация в экономиках Китая, Европы и США. Это все факторы влияния. И вряд ли можно говорить о том, что санкций против России - это самый сильный фактор влияния на курс тенге», - отметил Марк Хортон.





По его словам, в настоящее время внимание Нацбанка сосредоточено на низком уровне инфляции с тем, чтобы обменный курс был более гибким в условиях развития ситуации на внешних рынках.





«Сегодня Нацбанк не устанавливает в качестве целевого показателя определенный обменный курс, но ставит в качестве показателя уровень инфляции путем поддержки процентных ставок, ликвидности в тенге, то есть в том объеме, который позволяет удержать инфляцию. Сейчас целевой коридор инфляции - от 6 до 8 процентов. Сегодня уровень инфляции составляет около 7%. Мы ожидаем, что инфляция будет продолжать снижаться в ближайший период - от 6 до 18 месяцев. Если обменный курс будет меняться, и если это будет влиять на инфляцию, то Нацбанк будет принимать соответствующие меры для снижения процентных ставок для того, чтобы инфляция соответствовала целевому уровню. Однако конкретную курсовую политику мы с Нацбанком не обсуждали», - отметил эксперт МВФ.





Он отметил, что международный финансовый институт также не проводит прогнозы курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам. «Мы не проводили такой анализ, но, честно говоря, мы не считаем, что могут произойти какие-то события в ближайшие несколько недель, которые могут привести к ослаблению или укреплению курса тенге. Мы считаем, что цены на нефть примерно останутся на том же уровне, что и сегодня - 50-52 доллара за баррель. Мы не видим каких-либо причин для резкого изменения курса, учитывая состояния экономик основных торговых партнеров Казахстана - России и Китая. То есть мы не видим убедительных аргументов. Да, курс будет меняться, временами будет некая волатильность, но это исходя из краткосрочных факторов», - подчеркнул глава миссии МВФ. По его словам, Нацбанку следует внимательно следить за инфляцией и давать возможность обменному курсу корректироваться самостоятельно.





«Мы можем делать какие-то предположения исходя из цены на нефть, ситуации в экономиках России, Китае, которые имеют последствия на курс тенге к доллару, но это всего лишь предположения, это не прогнозы», - заметил Марк Хортон.





Автор: Дамир Байманов

Фото: kolesa.kz



