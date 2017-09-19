Антитеррористические учения проведут завтра в Караганде
19 сентября 2017, 21:30
Горожан просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
На территории аэропорта «Сары-Арка» в Караганде 20 сентября пройдут антитеррористические учения, сообщает Zakon.kz
ДВД города просит горожан отнестись с пониманием, сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
Ранее антитеррористические учения прошли в пригороде Астаны. Цель учений — проверка готовности сил и средств оперативных штабов к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления в приграничных к столице населенных пунктах.
Фото: lada.kz
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