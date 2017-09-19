Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Антитеррористические учения проведут завтра в Караганде

19 сентября 2017, 21:30

Горожан просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

На территории аэропорта «Сары-Арка» в Караганде 20 сентября пройдут антитеррористические учения, сообщает Zakon.kz

ДВД города просит горожан отнестись с пониманием, сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Ранее антитеррористические учения прошли в пригороде Астаны. Цель учений — проверка готовности сил и средств оперативных штабов к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления в приграничных к столице населенных пунктах.

Фото: lada.kz

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...