Как в Астане за счет солнца и ветра планируют снизить количество ДТП

Освещение сотни пешеходных переходов будет полностью производиться за счет возобновляемых источников энергии (ВИЭ) , передает , передает медиацентр акимата Астаны.





Ноу-хау позволит сэкономить городскую энергию и повысить освещенность сотни пешеходных переходов в ночное время. По словам руководителя проекта возобновляемых источников энергии Рустама Кадырова, первые 5 систем, установленные в прошлом году в экспериментальном порядке, хорошо зарекомендовали себя. Специалисты описали принцип действия ноу-хау.





«Около пешеходного перехода будет установлен столб с консолью, там же находится светильник для дополнительного освещения пешеходного перехода. Также установят ветрогенераторы, солнечные панели и аккумуляторы, которые будут поддерживать данную систему в работе. Таким образом, аккумуляторы накапливают электричество, получаемое от ветра и солнечной энергии, и в ночное время система будет отдавать электричество для освещения пешеходного перехода», – пояснил Р. Кадыров.





По словам специалистов, альтернативное освещение не уступает электрическому, а за счет автономности и направленности на один участок даже превосходит. По подсчетам, освещенность пешеходных переходов в ночное время, в условиях плохой видимости будет увеличено в среднем на 30 процентов. В Управлении энергетики, занимающемся внедрением ноу-хау, совместно с МПС проведен анализ наиболее аварийно-опасных мест столицы.





«Были обследованы все пешеходные переходы в городе – на отдаленных участках, на окраине, в центре города, по всем районам. Выявлены наиболее подверженные ДТП зоны. Это, например, улица Герцена, Сарыаркинский район, Алматинский, часть Есильского района. Особо выделены места, где школа, детские сады. Именно там будут установлены новые системы», – отметил Р. Кадыров.





50 пешеходных переходов, освещающихся на счет солнца и ветра, оборудуют в Астане до конца этого года. Остальные полсотни власти обещают установить до середины следующего года.







