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Волнистые брови и брови-косички: Сеть взорвали новые необычные бьюти-тренды

19 сентября 2017, 22:21

Как и ожидалось, такой странный тренд вызвал неоднозначную реакцию.

Красота – понятие индивидуальное, и каждый трактует ее так, как хочет. Ежедневно бьюти-блогеры придумывают все новые и новые тенденции в макияже. Одни из них весьма удачные, другие – вызывают неоднозначную реакцию общественности. Так, недавно, в социальные сети взорвали очень необычные и странные тренды – волнистые брови и брови-косички. Об этом пишет Novate.ru



Недавно блогер из Лос-Анджелеса Эрос Гомез, сам того не желая, задал новый бьюти-тренд. Он первым опубликовал на своей странице в Instagram фото бровей в виде заплетенных косичек. Его пост моментально разлетелся по Сети.



И хотя со временем Эрос признался, что это был всего лишь фотошоп, было уже поздно. Тысячи мейкап-блогеров стали выкладывать в Сеть фото с подобным макияжем бровей, который они делали с помощью кисточек, теней, корректоров, карандашей и других косметических средств.



Как и ожидалось, такой странный тренд вызвал неоднозначную реакцию – одни восхищались фантазией и креативом Эроса Гомеза, другие называли его творение «уродством».



Стоить отметить, что большинство пользователей Сети уже порядком устали от столь сумасшедших бьюти-находок. Чего только стоил тренд «волнистые брови», которые впервые опробовала на себе визажист и модель Промис Таманг. Для создания таких бровей девушка использовала клей, консилер и подводку для глаз.



Кстати, бровями дело не ограничилось. Подобный макияж добрался и до губ. Так бьюти-блогер Лексингтон с помощью Face Tune придала губам волнообразную форму. А итальянский визажист Грета Агацци обвела губы волнообразным контуром.



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