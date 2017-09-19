Волнистые брови и брови-косички: Сеть взорвали новые необычные бьюти-тренды
19 сентября 2017, 22:21
Как и ожидалось, такой странный тренд вызвал неоднозначную реакцию.
Красота – понятие индивидуальное, и каждый трактует ее так, как хочет. Ежедневно бьюти-блогеры придумывают все новые и новые тенденции в макияже. Одни из них весьма удачные, другие – вызывают неоднозначную реакцию общественности. Так, недавно, в социальные сети взорвали очень необычные и странные тренды – волнистые брови и брови-косички. Об этом пишет Novate.ru
Недавно блогер из Лос-Анджелеса Эрос Гомез, сам того не желая, задал новый бьюти-тренд. Он первым опубликовал на своей странице в Instagram фото бровей в виде заплетенных косичек. Его пост моментально разлетелся по Сети.
И хотя со временем Эрос признался, что это был всего лишь фотошоп, было уже поздно. Тысячи мейкап-блогеров стали выкладывать в Сеть фото с подобным макияжем бровей, который они делали с помощью кисточек, теней, корректоров, карандашей и других косметических средств.
Как и ожидалось, такой странный тренд вызвал неоднозначную реакцию – одни восхищались фантазией и креативом Эроса Гомеза, другие называли его творение «уродством».
Стоить отметить, что большинство пользователей Сети уже порядком устали от столь сумасшедших бьюти-находок. Чего только стоил тренд «волнистые брови», которые впервые опробовала на себе визажист и модель Промис Таманг. Для создания таких бровей девушка использовала клей, консилер и подводку для глаз.
Кстати, бровями дело не ограничилось. Подобный макияж добрался и до губ. Так бьюти-блогер Лексингтон с помощью Face Tune придала губам волнообразную форму. А итальянский визажист Грета Агацци обвела губы волнообразным контуром.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4878872-cb9e1c6194409c765b3d6672c7c33354
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...