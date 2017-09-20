Шесть девушек случайно пришли на свадьбу в одинаковых платьях
20 сентября 2017, 01:02
Такое нарочно не придумаешь.
В австралийском городе Сиднее шесть девушек, не сговариваясь, пришли на свадьбу в одинаковых платьях. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание The Daily Telegraph.
По словам невесты, они недовольно поглядывали друг на друга и не могли решить, что делать дальше: смеяться или ехать домой переодеваться. В итоге остались и даже сфотографировались вместе.
«Я слышала о случаях с двумя одинаковыми платьями. Может быть, тремя. Но шесть? Такое нарочно не придумаешь», — говорит невеста.
Все шесть девушек приехали на свадьбу в платье австралийского бренда Forever New, стоящем 159,99 долларов (девять тысяч рублей).
В 2016 году сообщалось, что в китайской провинции Сычуань мужчина надел свадебное платье во время церемонии бракосочетания из-за того, что его избранница побоялась показаться тучной в своем наряде.
Фото: Debbie Speranza
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