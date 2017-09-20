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Шесть девушек случайно пришли на свадьбу в одинаковых платьях

20 сентября 2017, 01:02

Такое нарочно не придумаешь.

В австралийском городе Сиднее шесть девушек, не сговариваясь, пришли на свадьбу в одинаковых платьях. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание The Daily Telegraph.

По словам невесты, они недовольно поглядывали друг на друга и не могли решить, что делать дальше: смеяться или ехать домой переодеваться. В итоге остались и даже сфотографировались вместе.

«Я слышала о случаях с двумя одинаковыми платьями. Может быть, тремя. Но шесть? Такое нарочно не придумаешь», — говорит невеста.

Все шесть девушек приехали на свадьбу в платье австралийского бренда Forever New, стоящем 159,99 долларов (девять тысяч рублей).

В 2016 году сообщалось, что в китайской провинции Сычуань мужчина надел свадебное платье во время церемонии бракосочетания из-за того, что его избранница побоялась показаться тучной в своем наряде.

Фото: Debbie Speranza



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