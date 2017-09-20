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Аэропорт Мехико приостановил работу из-за землетрясения

20 сентября 2017, 01:40

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло неподалеку от города Пуэбло, но ощущалось в Мехико.

Международный аэропорт Мехико имени Бенито Хуареса приостановил работу после мощного землетрясения. Об этом сообщается в твиттере аэропорта, передает Газета.ru

«Работа приостановлена до тех пор, пока не закончится проверка всей инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло неподалеку от города Пуэбло, но ощущалось в Мехико. В городе дрожали здания, многие люди были эвакуированы.

Фото: U.S. Geological Survey

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