Власти Мехико сообщили, что под завалами обрушенных домов находятся люди
20 сентября 2017, 01:49
Эпицентр находился в 49 км к юго-западу от города Пуэбла-де-Сарагоса и в 8 км от населенного пункта Тепеохума.
Министр по делам гражданской обороны Мехико Фаусто Луго сообщил о пожарах, обрушениях зданий после землетрясения, под завалами находятся люди, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Foro TV.
"У нас есть обрушившиеся здания, пожары, поступают сообщения о людях под завалами", — приводит телеканал слова Луго.
Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск). Эпицентр находился в 49 км к юго-западу от города Пуэбла-де-Сарагоса и в 8 км от населенного пункта Тепеохума. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 км.
Мощные толчки от землетрясения на юге Мексики ощущались в столице страны Мехико. Как передает корреспондент РИА Новости, в районе российского посольства ходили ходуном высотные и даже малоэтажные здания, в магазинах рушились полки с товарами. Все ближайшие офисные здания, рестораны и крупный магазин "Сориана" были немедленно эвакуированы. Движение по оживленному проспекту Хосе Васконселоса и на улицах во многих других районах было полностью перекрыто, на улицах образовались огромные пробки.
Специалисты проверяют структурную сохранность зданий.
Фото: РИА Новости / Дмитрий Знаменский
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