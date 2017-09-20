Чавес-младший бросил вызов Головкину

Мы можем организовать бой в следующем году, — заявил Чавес-младший.

Мексиканский боксер Хулио Сесар Чавес-младший (50-3-1, 32 КО) не против того, чтобы провести бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) , сообщает , сообщает Sports.kz





Напомним, в своем последнем поединке Головкин не сумел победить еще одного мексиканца, бывшего соперника Чавеса-младшего, Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО).





— Если они пока не собираются устраивать реванш и планируют провести пару боев с кем-то другим, я могу подраться с Головкиным, я готов! Мы можем организовать бой в следующем году, — заявил Чавес-младший.





Бой Головкин — Альварес в Лас-Вегасе завершился ничьей. Ожидается, что реванш состоится в мае или сентябре следующего года.



