Чавес-младший бросил вызов Головкину
20 сентября 2017, 02:02
Мы можем организовать бой в следующем году, — заявил Чавес-младший.
Мексиканский боксер Хулио Сесар Чавес-младший (50-3-1, 32 КО) не против того, чтобы провести бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО), сообщает Sports.kz.
Напомним, в своем последнем поединке Головкин не сумел победить еще одного мексиканца, бывшего соперника Чавеса-младшего, Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО).
— Если они пока не собираются устраивать реванш и планируют провести пару боев с кем-то другим, я могу подраться с Головкиным, я готов! Мы можем организовать бой в следующем году, — заявил Чавес-младший.
Бой Головкин — Альварес в Лас-Вегасе завершился ничьей. Ожидается, что реванш состоится в мае или сентябре следующего года.
Фото: spors.kz
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