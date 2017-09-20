Жертвами землетрясения в Мексике стали более 40 человек
20 сентября 2017, 02:21
Землетрясения магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник.
По меньшей мере 42 человека погибли в мексиканском штате Морелос после землетрясения, заявил губернатор штата Грако Рамирес в Twitter, передает РИА Новости.
"Первый предварительный отчет о погибших", — написал Рамирес. Он разместил на своей странице таблицу с первыми предварительными данными о погибших, в которой указано, что их общее число составило 42.
Землетрясения магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск). Эпицентр находился в 49 километрах к юго-западу от города Пуэбла-де-Сарагоса и в 8 километрах от населенного пункта Тепеохума. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров.
Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико. Министр по делам гражданской обороны Мехико Фаусто Луго сообщил о пожарах, обрушениях зданий после землетрясения, под завалами находятся люди. Движение на улицах во многих районах полностью перекрыто, образовались огромные пробки, местные жители сообщают об утечках газа. Международный аэропорт Мехико имени Бенито Хуареса приостановил работу.
Фото: AP Photo / Rebecca Blackwell
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