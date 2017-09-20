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В Мехико объявили чрезвычайное положение после мощного землетрясения

20 сентября 2017, 06:12

По последним данным, 40 человек погибли.

МВД Мексики объявило в Мехико чрезвычайное положение после мощного землетрясения, передает РИА Новости.

"МВД объявляет чрезвычайное положение в Мехико из-за землетрясения магнитудой 7,1", — сообщает ведомство в Twitter.

Землетрясение произошло во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (00.14 аст). Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико. По последним данным, 40 человек погибли.

Фото: РИА Новости


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