В Мехико объявили чрезвычайное положение после мощного землетрясения
20 сентября 2017, 06:12
По последним данным, 40 человек погибли.
МВД Мексики объявило в Мехико чрезвычайное положение после мощного землетрясения, передает РИА Новости.
"МВД объявляет чрезвычайное положение в Мехико из-за землетрясения магнитудой 7,1", — сообщает ведомство в Twitter.
Землетрясение произошло во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (00.14 аст). Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико. По последним данным, 40 человек погибли.
Фото: РИА Новости
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