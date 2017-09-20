Тренер Головкина троллит скандальную судью боя с Альваресом
20 сентября 2017, 07:35
Бой Головкин — Альварес в Лас-Вегасе завершился ничьей, а судья Аделаида Берд поставила «Канело» 118-110.
Тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) Абель Санчес по-прежнему убежден, что его подопечный победил мексиканца Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО), сообщает Sports.kz.
Журналист ESPN Дэн Рафаэль в общении с Санчесом напомнил, что телеканал HBO покажет бой в повторе в эту субботу.
— Что ж, теперь у мисс Берд будет шанс увидеть бой, который она пропустила 16 сентября! — сказал Абель.
Напомним, бой Головкин — Альварес в Лас-Вегасе завершился ничьей, а судья Аделаида Берд поставила «Канело» 118-110, в то время как ее коллеги — Дэйв Моретти и Дон Трелла — поставили Головкину 115-113 и 114-114 соответственно.
Фото: sports.kz
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com