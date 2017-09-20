Тренер Головкина троллит скандальную судью боя с Альваресом

Тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) Абель Санчес по-прежнему убежден, что его подопечный победил мексиканца Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО), сообщает Sports.kz





Журналист ESPN Дэн Рафаэль в общении с Санчесом напомнил, что телеканал HBO покажет бой в повторе в эту субботу.





— Что ж, теперь у мисс Берд будет шанс увидеть бой, который она пропустила 16 сентября! — сказал Абель.





Напомним, бой Головкин — Альварес в Лас-Вегасе завершился ничьей, а судья Аделаида Берд поставила «Канело» 118-110, в то время как ее коллеги — Дэйв Моретти и Дон Трелла — поставили Головкину 115-113 и 114-114 соответственно.





Фото: sports.kz



