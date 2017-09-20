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Apple выпустила iOS 11

20 сентября 2017, 07:57

В системе появился особый режим «Не беспокоить за рулем».

Корпорация Apple 19 сентября выпустила новую операционную систему iOS 11, передает Лента.ру.

Обновление доступно для пользователей по всему миру. В iOS 11 они обнаружат новую панель управления Dock и переработанный магазин App Store, который стал похож на приложение «Музыка». Также в iOS появилась возможность отправлять деньги своим знакомым с помощью iMessage и Apple Pay.

Кроме того, в компании оптимизировали использование пространства на устройстве: сообщения из мессенджера хранятся в iCloud, а фотографии и ролики меньше «весят» без потери качества.

В системе появился особый режим «Не беспокоить за рулем». Он активируется автоматически, когда система распознает, что пользователь сел за руль. В таком случае смартфон показывает лишь черный экран, чтобы не отвлекать от дороги.

Apple представила iOS 11 5 июня.

Фото: Stephen Lam / Reuters

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