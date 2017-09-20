Казахстан и Россия будут вместе утилизировать ядерные боеприпасы

В Вене в рамках 61-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации подписано Соглашение о сотрудничестве в научных исследованиях и разработках в ядерно-энергетической сфере, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.





Стороны также подписали Протокол к Соглашению между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве и взаимных расчетах при утилизации ядерных боеприпасов от 20 января 1995 года, утвержденные постановлениями Правительства Республики Казахстан.





Кроме того, состоялась двусторонняя встреча с представителями Европейского Сообщества по атомной энергии. На высоком уровне обсуждались вопросы по основным направлениям сотрудничества в области мирного использования атомной энергии, в частности по вопросам ядерной безопасности, развития ядерных технологий и научно-технического сотрудничества.





Напомним, 18-22 сентября в столице Австрии проходит главный ежегодный форум в области мирного использования атомной энергии – 61-я сессия Генеральной конференции МАГАТЭ. В работе Конференции участвуют национальные делегации государств-членов МАГАТЭ.





В ежегодных сессиях Генеральной конференции МАГАТЭ традиционно принимает участие делегация Казахстана во главе с Министром энергетики РК Канатом Бозумбаевым, который выступил с докладом о вкладе Республики Казахстан в развитие и укрепление сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии.





В ходе Генеральной конференции также проведены двусторонние встречи К.Бозумбаева с Министром энергетики США Риком Перри и Министром энергетики и угольной промышленности Украины Игорем Насалик, в ходе которых стороны обменялись мнениями по ключевым вопросам развития атомной энергетики.





Повесткой дня мероприятия в Вене является обсуждение глобальных проблем, связанных с нераспространением ядерного оружия, удовлетворения будущего спроса на энергию, обеспечения ядерной безопасности, ядерной энергии и технического сотрудничества, а также других важных вопросов деятельности Агентства.



