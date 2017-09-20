Казахстан и Россия будут вместе утилизировать ядерные боеприпасы
20 сентября 2017, 08:23
Подписано Соглашение о сотрудничестве в ядерно-энергетической сфере.
В Вене в рамках 61-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации подписано Соглашение о сотрудничестве в научных исследованиях и разработках в ядерно-энергетической сфере, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.
Стороны также подписали Протокол к Соглашению между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве и взаимных расчетах при утилизации ядерных боеприпасов от 20 января 1995 года, утвержденные постановлениями Правительства Республики Казахстан.
Кроме того, состоялась двусторонняя встреча с представителями Европейского Сообщества по атомной энергии. На высоком уровне обсуждались вопросы по основным направлениям сотрудничества в области мирного использования атомной энергии, в частности по вопросам ядерной безопасности, развития ядерных технологий и научно-технического сотрудничества.
Напомним, 18-22 сентября в столице Австрии проходит главный ежегодный форум в области мирного использования атомной энергии – 61-я сессия Генеральной конференции МАГАТЭ. В работе Конференции участвуют национальные делегации государств-членов МАГАТЭ.
В ежегодных сессиях Генеральной конференции МАГАТЭ традиционно принимает участие делегация Казахстана во главе с Министром энергетики РК Канатом Бозумбаевым, который выступил с докладом о вкладе Республики Казахстан в развитие и укрепление сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии.
В ходе Генеральной конференции также проведены двусторонние встречи К.Бозумбаева с Министром энергетики США Риком Перри и Министром энергетики и угольной промышленности Украины Игорем Насалик, в ходе которых стороны обменялись мнениями по ключевым вопросам развития атомной энергетики.
Повесткой дня мероприятия в Вене является обсуждение глобальных проблем, связанных с нераспространением ядерного оружия, удовлетворения будущего спроса на энергию, обеспечения ядерной безопасности, ядерной энергии и технического сотрудничества, а также других важных вопросов деятельности Агентства.
Фото: Pentagonus
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4878904-c5ace4321f2374796bc62a1ab5d51494
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...