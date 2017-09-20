Мировые цены на нефть понизились

Фьючерсы понизились на 0,34 долларов, до 55,14 долларов за баррель.

Цены на нефть по итогам торгов во вторник на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка понизились, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на данные торгов.





Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на Лондонской бирже ICE Futures понизились на 0,34 долларов, до 55,14 долларов за баррель.





Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в октябре на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) понизились на 0,43 доллара, до 49,48 долларов за баррель.



