Мировые цены на нефть понизились
20 сентября 2017, 08:40
Фьючерсы понизились на 0,34 долларов, до 55,14 долларов за баррель.
Цены на нефть по итогам торгов во вторник на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка понизились, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на данные торгов.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на Лондонской бирже ICE Futures понизились на 0,34 долларов, до 55,14 долларов за баррель.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в октябре на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) понизились на 0,43 доллара, до 49,48 долларов за баррель.
Фото: Казинформ
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