Головкин принес соболезнования жителям Мексики в связи с землетрясением

На выходных Головкин провел бой с мексиканским боксером Саулем Альваресом, который завершился ничьей.

Казахстанский боксер Геннадий Головкин выразил слова сочувствия жителям Мексики в связи с разрушительным землятресением в стране, унесшим жизни более 100 человек, сообщает Sports.kz





«Молимся за моих друзей и всех людей в Мехико-Сити», — написал GGG в своем твиттере.





Эпицентр мощного землетрясения находился в 12 километрах от населенного пункта Ахочьяпан (штат Морелос), расположенного в 111 километрах к югу от столицы Мексики. Очаг землетрясения залегал на глубине 57 километров.





Напомним, что на выходных Головкин провел бой с мексиканским боксером Саулем Альваресом, который завершился ничьей.





Фото: sports.kz



