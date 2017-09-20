Головкин принес соболезнования жителям Мексики в связи с землетрясением
20 сентября 2017, 08:52
На выходных Головкин провел бой с мексиканским боксером Саулем Альваресом, который завершился ничьей.
Казахстанский боксер Геннадий Головкин выразил слова сочувствия жителям Мексики в связи с разрушительным землятресением в стране, унесшим жизни более 100 человек, сообщает Sports.kz.
«Молимся за моих друзей и всех людей в Мехико-Сити», — написал GGG в своем твиттере.
Эпицентр мощного землетрясения находился в 12 километрах от населенного пункта Ахочьяпан (штат Морелос), расположенного в 111 километрах к югу от столицы Мексики. Очаг землетрясения залегал на глубине 57 километров.
Напомним, что на выходных Головкин провел бой с мексиканским боксером Саулем Альваресом, который завершился ничьей.
Фото: sports.kz
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