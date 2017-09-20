Головкин принес соболезнования жителям Мексики в связи с землетрясением

20 сентября 2017, 08:52

На выходных Головкин провел бой с мексиканским боксером Саулем Альваресом, который завершился ничьей.

Казахстанский боксер Геннадий Головкин выразил слова сочувствия жителям Мексики в связи с разрушительным землятресением в стране, унесшим жизни более 100 человек, сообщает Sports.kz.

«Молимся за моих друзей и всех людей в Мехико-Сити», — написал GGG в своем твиттере.

Эпицентр мощного землетрясения находился в 12 километрах от населенного пункта Ахочьяпан (штат Морелос), расположенного в 111 километрах к югу от столицы Мексики. Очаг землетрясения залегал на глубине 57 километров.

Напомним, что на выходных Головкин провел бой с мексиканским боксером Саулем Альваресом, который завершился ничьей.

Фото: sports.kz


Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код