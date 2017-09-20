Футболиста осудили за изнасилование девушки рядом с ее спящим парнем

Аргентинский футболист Алексис Сарате приговорен к тюремному сроку за изнасилование Джулианы Перальты, девушки его одноклубника. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на портал infobae.com.





Инцидент произошел в 2014 году. Сарате, в тот момент выступавший за аргентинский «Индепендьенте», надругался над спутницей нападающего Мартина Бенитеса, пока тот спал с ней на одной кровати.





Расследование продолжалось в течение трех лет. 18 сентября суд Буэнос-Айреса приговорил 23-летнего Сарате к тюремному заключению сроком на 6 лет и 6 месяцев, адвокат футболиста подал апелляцию. Защита полагает, что спортсмен и девушка вступили в связь по обоюдному согласию.





В апреле немецкое издание Spiegel обвинило нападающего мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду в изнасиловании, якобы совершенном в США в 2009 году. По информации источника, жертвой португальца стала 20-летняя американка. Отмечалось, что Роналду откупился от обвинений.





В марте 2016 года бывший футболист сборной Англии Адам Джонсон был осужден на шесть лет за связь с несовершеннолетней. По словам футболиста, он соблазнил 15-летнюю фанатку и целовался с ней, однако больше ничего не было.



