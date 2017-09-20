СМИ: число жертв землетрясения в Мексике превысило 200 человек
20 сентября 2017, 09:16
В Мехико в результате подземных толчков разрушены более 40 зданий
По меньшей мере 204 человека погибли во вторник в Мексике в результате землетрясения магнитудой 7,1. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал Milenio.
Национальный координатор сил гражданской обороны республики Луис Фелипе Пуэнте в своем Twitter подтвердил гибель 149 человек.
#Corrección, al momento se reportan 149 fallecidos: 55 en #Morelos, 49 en #CDMX, #32 en #Puebla, 10 en #Edoméx y 3 en #Guerrero.— Luis Felipe Puente (@LUISFELIPE_P) 20 сентября 2017 г.
Ранее национальный координатор сил гражданской обороны республики сообщал о 139 погибших по всей стране.
В эфире телеканала Milenio Пуэнте отмечал, что спасательные работы продолжаются. По его словам, в столице было разрушено 40 зданий.
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