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Австралийская полиция предупредила о неизбежности крупного теракта в Сиднее

20 сентября 2017, 09:21

Власти Австралии заявили, что им удалось предотвратить теракт на борту лайнера, следовавшего из Сиднея в ОАЭ.

Помощник комиссара полиции австралийского штата Новый Южный Уэльс Марк Мердок заявил о неизбежности крупного теракта в Сиднее, пишет РИА Новости.

"Я не хочу говорить это, но это произойдет. Это неизбежно", — заявил Мердок, возглавляющий контртеррористический отдел, в интервью местной газете Daily Telegraph.

"Несмотря на все то, что делается, и хорошую работу, которую выполняют правоохранительные органы и разведка, не желая вызывать ненужный страх в обществе, это произойдет", — сказал Мердок.

По словам полицейского, угрозу представляют "одиночки" или группировки, о которых властям неизвестно. "Мы можем справляться с тем, о чем мы знаем. Но угроза заключается именно в том, чего мы не знаем", — заявил полицейский.

Он также отметил, что закрыть такие социальные сети, как Google и Facebook, который могут быть использоваться вербовщиками, невозможно.

Власти Австралии 30 июля заявили, что им удалось предотвратить теракт на борту лайнера, следовавшего из Сиднея в ОАЭ. Правоохранительные органы предъявили обвинения в подготовке и планировании теракта двум задержанным в рамках этого дела, еще одного отпустили без предъявления обвинений, а четвертого освободили под залог. Задержанные планировали использовать взрывное устройство. Позже газета Australian написала, что подозреваемые собирались отравить пассажиров сернистым газом. Имел ли в виду ливанский министр этот же готовящийся теракт, неизвестно.

Фото © Fotolia / Paul Liu

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