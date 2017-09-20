Австралийская полиция предупредила о неизбежности крупного теракта в Сиднее

Власти Австралии заявили, что им удалось предотвратить теракт на борту лайнера, следовавшего из Сиднея в ОАЭ.

Помощник комиссара полиции австралийского штата Новый Южный Уэльс Марк Мердок заявил о неизбежности крупного теракта в Сиднее , пишет , пишет РИА Новости.





"Я не хочу говорить это, но это произойдет. Это неизбежно", — заявил Мердок, возглавляющий контртеррористический отдел, в интервью местной газете Daily Telegraph.





"Несмотря на все то, что делается, и хорошую работу, которую выполняют правоохранительные органы и разведка, не желая вызывать ненужный страх в обществе, это произойдет", — сказал Мердок.





По словам полицейского, угрозу представляют "одиночки" или группировки, о которых властям неизвестно. "Мы можем справляться с тем, о чем мы знаем. Но угроза заключается именно в том, чего мы не знаем", — заявил полицейский.





Он также отметил, что закрыть такие социальные сети, как Google и Facebook, который могут быть использоваться вербовщиками, невозможно.





Власти Австралии 30 июля заявили, что им удалось предотвратить теракт на борту лайнера, следовавшего из Сиднея в ОАЭ. Правоохранительные органы предъявили обвинения в подготовке и планировании теракта двум задержанным в рамках этого дела, еще одного отпустили без предъявления обвинений, а четвертого освободили под залог. Задержанные планировали использовать взрывное устройство. Позже газета Australian написала, что подозреваемые собирались отравить пассажиров сернистым газом. Имел ли в виду ливанский министр этот же готовящийся теракт, неизвестно.



